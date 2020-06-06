С 8 июня в Чувашии восстановят движение междугородних автобусов без ограничения движения во времени. Значит, все межмуниципальные маршруты начнут работать по обычному расписанию. Такое решение принято на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

Напомним, что в Чувашии действует особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому, обязательным остается соблюдение масочного режима как в транспорте, так и на остановках, — сообщает Минтранс Чувашии. Также сохраняются требования к соблюдению мер безопасности в автобусах.

Кроме того, пассажирам необязательно приходить в кассы за билетами. В Чебоксарах, к примеру, купить билет можно онлайн – через сайт автовокзала.

Однако, смягчения коронавирусных ограничений придется еще подождать. По оценке Руководителя Управления Роспотребнадздора по Чувашии Надежды Луговской, регион еще не готов к отмене противоэпидемических мер.

6.06.2020

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