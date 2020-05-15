Медработники Чувашии, борющиеся с COVID-19, получили стимулирующие выплаты за март и апрель. Об этом сообщили сегодня, 15 мая, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Врио Главы Чувашии Олег Николаев держит процесс выплат медикам на личном контроле.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков отметил, что вечером 14 мая все стимулирующие за март и апрель выплачены в полном объеме. Их получили 4 тысячи 316 медицинских работников, задействованных в помощи больным коронавирусной инфекцией. До 20 мая врачи должны получить деньги уже за первую половину текущего месяца.

«Запас средств имеется. На выплату стимулирующих из федерального бюджета поступило порядка 210 млн рублей. На сегодняшний день выплачено 45 млн рублей», — сообщил министр.

15.05.2020

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