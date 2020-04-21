В столице Чувашии в поликлинике №2 Городской клинической больницы №1, расположенной по адресу: пр. Машиностроителей, д.3, вновь начали проводиться: предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры работников, имеющих вредные или опасные производственные условия труда; медицинские осмотры на личные санитарные книжки. Медицинские осмотры проводятся для работников организаций, имеющих право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней в соответствии с Указом врио Главы Чувашской Республики от 03 апреля 2020г. с разделением потока пациентов. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Пациенты без средств индивидуальной защиты (маски, перчаток) не принимаются.

Поликлиника №2 в настоящее время работает по временному графику: с 8.00 до 14.00 ч.

Телефоны: (8352) 23-40-44 (заведующий отделением), 23-40-43 (регистратура).

21.04.2020

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