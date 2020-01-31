Медики Чувашии отрабатывают эвакуацию больного коронавирусом

31 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Чувашские медики отрабатывают эвакуацию больного коронавирусом. По легенде учений сегодня в городскую клиническую больницу Чебоксар обратился пациент с признаками ОРВИ. Однако врач при осмотре пациента заподозрил у него коронавирус. В больнице объявлен карантин, перекрыты входы и выходы. Бригада скорой приехала в спецкостюмах и со спецносилками для эвакуации больного. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

В Чувашском центре медицины катастроф отрабатывают действия при обнаружении в республике больных, зараженных коронавирусом.

31.01.2020

www.tavanen.ru

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