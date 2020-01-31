Сегодня в п. Кугеси в Чебоксарской районной больнице состоялось совещание, посвященное подведению итогов работы медицинского учреждения за 2019 год и постановке задач на 2020 год. В нем приняли участие заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов и и.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова.

Собрание началось с церемонии награждения участников республиканского конкурса «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра». Дипломы и цветы вручены заведующей детской поликлиникой Алине Петровой и старшему акушеру гинекологического отделения Татьяне Федоровой.

Основной доклад представил главный врач больницы Михаил Алексеев.

По состоянию на конец прошлого года, по программе «Земский доктор» в районе работают 32 специалиста. Квота на 2020 год составляет 7 человек.

В прошлом году родились 510 детей, умерло 2 детей в возрасте до года. В 2019 году процедура ЭКО проведена 20 женщинам, у одной женщины процедура завершилась родами.

В прошлом году умерли 114 человек в трудоспособном возрасте, из них 119 мужчин. Ведущими причинами смертности стали болезни системы кровобращения (32,6%), несчастные случаи, травмы, отравления (27,1%), новообразования (17,4%), болезни органов пищеварения (10,4%).

Смертность от новообразований увеличилась на 10%. В структуре смертности от злокачественных новообразований на 1 месте — заболевания органов пищеварения, на 2 месте — органов дыхания, на 3 месте — заболевания мочеполовой системы.

В 2019 году прошел первый этап диспансеризации 9501 человек, второй — 1858. Первую группу здоровья имеют 2748 человек, вторую — 413, третью — 6256.

Заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов, подводя итоги, отметил, что необходимо работать над снижением показателя общей смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Он подчеркнул, что в прошлом году в больницу Минздрав региона поставил оборудование на 22,4 млн рублей, оно должно использоваться эффективно.

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Подведение итогов работы в больнице п.Кугеси#таванен



31.01.2020

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