Медики Чебоксарского района каждый день выезжают по сельским поселениям, чтобы выявлять новых больных коронавирусом.

Заведующий отделением медицинской профилактики — врач по медицинской профилактике Чебоксарской районной больницы Людмила Андреева рассказала: «Мы ежедневно получаем сведения о контактных лицах, либо о вернувшихя из-за границы, у тех контингентов, которые подлежат лабораторному контролю – взятию мазка. Врачи ежедневно к ним выезжают и контролируют, инфицированы или нет. Ежедневно берутся мазки у 5-6 контактировавших пациентов. И повторный анализ через 10-12 дней, так как инкубационный период коронавируса длится 2 недели. У врачей и медсестер, которые работают с контактными людьми, берутся анализы раз в неделю. Если же у работника появляются симптомы COVID-19, незамедлительно берутся анализы на наличие коронавирусной инфекции».