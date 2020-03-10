За прошедшую неделю бригады скорой в Чувашии оказали помощь 6,7 тыс. пациентам. В сутки дежурят 100 бригад: около 900 медиков и 400 водителей посменно принимают участие в оказании экстренной помощи жителям республики. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

С 2 по 8 марта бригады скорой оказали экстренную помощь 22 пострадавшим в ДТП, 700 пациентам с травмами различной степени тяжести. Помощь потребовалась 16 пациентам с острым инфарктом миокарда, из них 2 пациентам потребовалась тромболитическая терапия. Помощь оказана 119 пациентам с инсультом.

Только за смену фельдшер Екатерина Шивцова и медсестра Роксана Гаврилова выехали на помощь к 18 пациентам с различными заболеваниями: от 5-месячной девочки с высокой температурой до 92-летней бабушки с кровотечением.

В 12 часов поступил вызов в Чебоксарах: мужчина 35-лет без сознания. Через 5 минут бригада уже у пациента. Из-за низкого давления в результате отравления токсинами у мужчины спали вены и нет возможности ввести необходимые препараты внутривенно. Екатерина Шивцова приняла решение вводить лекарство через кость. Внутрикостный доступ применяется в критических ситуациях, когда доступ к вене невозможен, а пациенту требуется интенсивная терапия с введением медикаментов. После лечения состояние мужчины улучшилось, его эвакуировали в больницу для госпитализации.

10.03.2020

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