Утром 11 марта фельдшеры скорой помощи канашской подстанции Коновалова Тамара и Белоусова Кристина эвакуировали беременную пациентку из Канаша. Её успешно госпитализировали в больницу в Чебоксарах. На обратном пути бригада стала очевидцем ДТП. У Карачуринского кладбища столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

В аварии пострадал 54-летний пассажир «Лады Калина». Он был зажат в салоне на заднем сиденье. Из-за повреждений задние двери не открывались, медики пробрались в машину через переднюю дверь и тут же начали оказывать помощь: устанавили внутривенный катетер, обезболили, иммобилизировали шейный отдел позвоночника. К этому времени очевидцы и водитель скорой Карзаков Николай смогли открыть заднюю дверь, с их помощью мужчину на носилках перенесли в автомобиль «103».

Фельдшер Коновалова Тамара, которая работает на скорой уже более 20 лет, рассказывает: «Пострадавший получил травмы разных частей тела, ушибы, переломы. Но уже в приемном отделении он пришел в себя, стал отвечать на вопросы».

Молодой специалист Кристина Белоусова начала работать на подстанции скорой помощи в Канаше в 2019 году, оно уже зарекомендовала себя как грамотный специалист.

11.03.2020

www.tavanen.ru