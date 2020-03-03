В феврале бригады скорой в Чувашии выполнили 29 тысяч вызовов. За месяц экстренная медицинская помощь оказана 98 пациентам с острым инфарктом миокарда, 18 из них проведен тромболизис – введен препарат, растворяющий тромб. Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 500 пациентам с инсультом. Бригады 77 раз выезжали на ДТП, помогли 3 тыс. человек с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

В начале марта бригады «скорой» оказали помощь ребенку и мужчине в возрасте из-за глотания ими инородных тел.

1 марта в Вурнарском районе 11-месячный ребёнок проглотил маленькую крышечку от детского питания. Она затруднила дыхание, ребенок начал синеть. На адрес сразу же направилась ближайшая свободная бригада. Помощь оказана вовремя. Ребенка в стабильном состоянии доставили в больницу.

Другой несчастный случай произошел в Чебоксарах. Во время обеда мужчина 67-лет подавился мясом из куриного супа. Скорую помощь вызвала жена. До приезда скорой помощи она безуспешно пыталась извлечь инородное тело. Через 4 минуты фельдшерская бригада была на месте. К их приезду мужчина лежал на полу без сознания с затрудненным дыханием. Фельдшеры Князева Снежана и Выросова Татьяна успешно применили прием Геймлиха, удалили пищу. Мужчина задышал и пришёл в себя.

3.03.2020

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