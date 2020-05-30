Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии сообщает о ДТП, которые произошли 27-28 мая, два из них со смертельным исходом.

27 мая в 13:00 в Мариинско-Посадском районе 35-летний мужчина получил травму обеих ног, когда попал под мотоблок в огороде. Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медики обезболили пациента, наложили шину, на носилках погрузили в автомобиль и доставили в травмпункт. Пострадавший факт употребления алкоголя не отрицал, о чем свидетельствовал резкий запах алкоголя.

В 13:37 бригада скорой помощи Цивильской подстанции отправилась на срочный вызов. В поселке Опытный на трассе М7 автомобиль опрокинулся на обочину и перевернулся. В машине был только водитель – 52-летняя женщина. С подозрением на сотрясение головного мозга фельдшеры скорой доставили пострадавшую в больницу для исключения осложнений.

В 15:35 в Чебоксарах на перекрёстке ул. Энтузиастов и ул. Эльменя столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадал водитель – 42-летняя женщина. Она получила сочетанные травмы. После оказания помощи на месте пострадавшую в состоянии средней степени тяжести эвакуировали в больницу.

В 19:53 в оперативный отдел скорой помощи поступил вызов от очевидца: произошло ДТП в Батыревском районе. Легковой автомобиль на скорости выехал в кювет и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте. Приехавшая на вызов скорая констатировала смерть. Погибший – 43-летний мужчина.

28 мая в 3:40 оператор Службы 112 сообщил на пульт 103: на Вурнарском шоссе машина на большой скорости влетела в здание. Приехавшие на вызов медики бригады скорой помощи констатировали у лежащего в перевернутой машине 45-летнего водителя смерть.

30.05.2020

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