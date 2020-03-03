Минздрав Чувашии сообщает подробности трагического случая в столичной гимназии №1.
На уроке физкультуры в чебоксарской гимназии №1 произошел несчастный случай – погибла ученица 7 класса. По оперативным данным, девочке стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учитель физкультуры вытащил ребенка и тут же приступил к оказанию первой медицинской помощи совместно со школьным фельдшером. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь.
В течение 9 минут на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медработники констатировали клиническую смерть школьницы и приступили к реанимационным мероприятиям, параллельно вызвав реанимационную бригаду. «Реанимация» прибыла за 7 минут. Более часа медики пытались вернуть к жизни девочку. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования.
3.03.2020
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