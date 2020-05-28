28 мая Алатырскую центральную районную больницу посетили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева и министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

Основной причиной поездки рабочей группы в наш город стал рост в Алатыре и Алатырском районе больных коронавирусом и открытие в связи с этим ковидного центра на базе родильного отделения ЦРБ.

В Алатырской районной больнице они совместно с главным врачом медучреждения Юрием Боголюбовым побеседовали с медицинскими работниками, которым предстоит работать в ковидном центре. Основными рассматриваемыми вопросами стали оплата сотрудников, работавших с ковидными пациентами, а также меры по их защите.

Как пояснил Юрий Боголюбов, за апрель и май соответствующие выплаты медики получили. В настоящий момент ряд сотрудников уже переведены на работу в ковидный центр, однако еще ведется работа по набору персонала. Возник вопрос по оплате работы младшего медсперсонала, на что главный врач заверил, что они тоже получат доплату.

«Лекарственное обеспечение, оборудование, средства защиты – всем необходимым вы будете обеспечены! «Тяжелые» пациенты будут по-прежнему транспортироваться в Чебоксары» — заверил министр здравоохранения.

Заведующий инфекционного отделения Лидия Семенова рассказала, что работа с пациентами с коронавирусом уже отлажена, сейчас активно поступают в больницу средства индивидуальной защиты для медиков, однако бывает тяжело морально, в том числе и из-за распространения фейковый новостей, негативных комментариев в соцсетях в адрес медработников. «Вы приняли на себя основной удар, сейчас работаете на передовой! И, конечно, достойны только слов благодарности! Мы все должны объединиться и не допускать ситуации, когда на вас еще и морально давят. Сейчас руководство муниципалитетов, многие организации и предприятия, просто неравнодушные люди наоборот оказывают моральную, материальную поддержку медиков. Для них организуются горячее питание, доставка средств защиты! И вам, конечно, нужна такая поддержка, а не негатив! Мы благодарим вас за работу, за то, что вы рискуете своим здоровьем, но продолжаете оказывать всю необходимую помощь больным», — прокомментировала Алла Салаева.

По завершении беседы представители республики пообщались с журналистами и общественными деятелями. В настоящее время в соцсетях активно распространяют информацию, что после того, как пандемия закончится, роддом просто закроют. «Не стоит этого бояться, такого не будет, — заявила заместитель Председателя Кабинета Министров. — В настоящий момент разработан порядок ведения и маршрутизации каждой беременной женщины. Никто не останется без медицинской помощи. Экстренных больных примут здесь, на базе хирургического корпуса, где для них организованы койко-места. Остальных заблаговременно доставят в Шумерлю, а при необходимости – и в Чебоксары. Также многие спрашивают, не опасно ли будет возвращать беременных и младенцев туда, где до этого находились пациенты с коронавирусом. Нет, после проведения необходимой дезинфекции опасности никакой не будет!».

28.05.2020

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