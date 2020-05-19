18 мая на еженедельном совещании у врио Главы республики Олега Николаева, министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов доложил о выплатах медицинским работникам.

На осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, Чувашия из федерального бюджета получила 333,5 млн. рублей.

По 415 Постановлению РФ начислено за работу в январе-апреле 32,1 млн рублей. Выплаты получили 3 462 работника: 1105 специалистов выездных бригад скорой медицинской помощи и фельдшера и средний медперсонал по приему вызовов; 1199 специалистов поликлиники (участковые службы, специалисты общеврачебной практики, врачебных амбулаторий и ФАПов); 1158 специалистов стационара (приемный покой, врачи и средний медперсонал отделений и реанимаций).

По 484 Постановлению РФ на доплаты работающим непосредственно с зараженными коронавирусом COVID-19 выделено 280,2 млн. рублей.

В соответствии с указанием Президента был произведен перерасчет федеральных стимулирующих доплат медработникам исходя из самого факта работы с заболевшими COVID-19.

По данным на утро 18 мая всего начислено за работу в апреле-мае 101,2 млн. рублей.

Выплаты получили 854 работника:

— 320 специалистов скорой медицинской помощи (1 врач, 206 фельдшеров и медсестер, 30 санитаров и 83 водителя);

— 534 специалиста стационаров (140 врачей, 261 человека из числа среднего медицинского персонала, 133 человека из числа младшего медицинского персонала).

Денежные средства непосредственно доведены до сотрудников.

Всего на сегодняшний день на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Чувашии направлено 1 млрд 561 млн. рублей. Средства предусмотрены на оснащение коечного фонда медицинских организаций, приобретение аппаратов ИВЛ, обеспечение средствами индивидуальной защиты и осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам. Из указанной общей суммы 828,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 732,5 млн. рублей – деньги из республиканской казны.

19.05.2020

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