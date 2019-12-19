МВД по Чувашии провело расследование резонансного случая, видео которого было выложено в социальных сетях и выявило виновынх.

16 декабря в сети появилось видео, где две легковые автомашины проехали по Московскому мосту в столице Чувашии против движения. В ходе проверки выяснилось, водители, находившиеся за рулем арендованных автомашин «Киа Рио» и «Фольксваген Джетта» установлены и опрошены. Ими оказались двое 20-летних жителей Чебоксар. В отношении них составлены и направлены в суд административные материалы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

19.12.2019

www.tavanen.ru