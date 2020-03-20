МВД России призывает не реагировать на фейковые новости.

В частности, в ряде субъектов распространяется информация о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

МВД России официально заявляет, что такие сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.

Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Министерство внутренних дел Российской Федерации призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

20.03.2020

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