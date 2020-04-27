МВД по Чувашии прокомментировало видео, которое за последние дни получило широкое распространение в социальных сетях.

Как пояснили в ведомстве, жительница Чебоксар, которой полицейские сделали замечание о нарушении режима самоизоляции, стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт.

Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций») и по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»).

В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции УМВД России по г.Чебоксары, в результате чего полицейскому были причинены телесные повреждения в виде ссадин. Материалы по данному факту направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения.

27.04.2020

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