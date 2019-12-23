22 декабря около 20:45 на улице 10-ой Пятилетки в Новочебоксарске столкнулись маршрутные автобусы «СОЛЛЕРС» и «ЛУИДОР». В лечебные учреждения были доставлены трое пассажиров, двое из которых после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Однако, 53-летняя жительница Новочебоксарска была госпитализирована с травмой головы. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями пассажирских транспортных средств, которые пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водители были освидетельствованы, состояние опьянения не установлено. Проводится проверка.

23.12.2019

www.tavanen.ru