Вечером 15 февраля 2019 года в городе Чебоксары с крыши жилого дома №15 по улице Водопроводной на 14-летнего мальчика упали снег и наледь. Пострадавший был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая по признаку опасности для жизни квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, что указанное происшествие имело место в результате ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны обвиняемого по своевременной очистке карниза и иных выступающих конструктивных элементов указанного дома от снега и наледи, скопившихся в критическом количестве, и ликвидации опасности для жизни и здоровья населения. В частности, он располагал информацией о возникших за несколько дней до этого неблагоприятных метеорологических явлениях в виде отрицательной температуры окружающего воздуха с выпадением снега, сильным ветром и метелью, а также знал о конструктивных особенностях жилого дома, которые позволяют снежной массе и наледи скапливаться на декоративном карнизе между 9-ым и 10-ым этажами.

Факт противоправного бездействия мастера участка выявлен в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с прокуратурой Московского района города Чебоксары. Его причастность к указанному деянию подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями проведенных по делу судебных экспертиз, а также другими материалами уголовного дела. Следователем в управляющую компанию внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для установления факта совершения мастером участка одной из управляющих компаний города Чебоксары преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По результатам судебного рассмотрения постановлением суда уголовное дело прекращено с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

28.02.2020

www.tavanen.ru