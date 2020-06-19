Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков провел выездное совещание совместно с и.о.министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александром Воробьевым в месте строительства автодороги к административно-развлекательному комплексу по Московскому проспекту в парке «Амазония». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.
«Позиция администрации неизменна, — отметил он. — Вырубки 108 деревьев здесь не будет. Управление экологии займется только теми деревьями, которые в аварийном состоянии, гнилые и опасные. Ошибки, допущенные в проектной документации, прошедшей экспертизу, будут переработаны».
19.06.2020
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