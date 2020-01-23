Маршрут №100 продлят до микрорайона «Университет»

23 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

С понедельника  маршрут троллейбуса №100 будет продлен  до «Сокола», в Чебоксарах — до мкр. Университет. Об этом сообщил на Инстаграм-странице глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

Сейчас межмуниципальный троллейбус курсирует  от Красной площади Чебоксар до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске.

В феврале планируется ввести проездные для пассажиров двух городов.

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С понедельника продлеваем маршрут троллейбуса №100! Сегодня с руководителем Чебоксарского троллейбусного управления и начальником отдела транспортного обеспечения выехали в Новочебоксарск. Пообщались с пассажирами. ⠀ По просьбам жителей и согласованию с Минтрансом Чувашии приняли решение продлить маршрут в Новочебоксарске до «Сокола», в Чебоксарах — до мкр. Университет. ⠀ Сейчас межмуниципальный троллейбус ездит от Красной площади Чебоксар до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске. ⠀ В феврале планируем ввести проездные для пассажиров двух городов. ⠀ #чебоксарыновочебоксарск #100маршрут #администрациячебоксар #новыетроллейбусы

A post shared by Алексей Ладыков (@ladykov_official) on

23.01.2020

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