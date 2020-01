View this post on Instagram

С понедельника продлеваем маршрут троллейбуса №100! Сегодня с руководителем Чебоксарского троллейбусного управления и начальником отдела транспортного обеспечения выехали в Новочебоксарск. Пообщались с пассажирами. ⠀ По просьбам жителей и согласованию с Минтрансом Чувашии приняли решение продлить маршрут в Новочебоксарске до «Сокола», в Чебоксарах — до мкр. Университет. ⠀ Сейчас межмуниципальный троллейбус ездит от Красной площади Чебоксар до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске. ⠀ В феврале планируем ввести проездные для пассажиров двух городов. ⠀ #чебоксарыновочебоксарск #100маршрут #администрациячебоксар #новыетроллейбусы