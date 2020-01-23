Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 17.01.2020

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http://tavanen.ru/разместить-объявление/

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 21:21:102003:30 расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 1А.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района, принятым решением Собрания депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района от 29.04.2012 №19-07, Постановлением администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения от 04 октября 2019г. №277 «О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 21:21:102003:30»; заявлением собственника земельного участка гр. Михайлов О.С. вх. №52 от 09.12.2019г., о назначении проведения публичных слушаний; Постановлением администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории и проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 21:21:102003:30, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, 1А. размещенного на официальном сайте администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения, Информацией о проведении указанных публичных слушаний опубликованной в газете «Ведомости Чебоксарского района» от 16 декабря 2019г. №50 (532), в электронной версии газеты Тăван Ен от 14 декабря 2019г., в печатном издании газеты Тăван Ен от 26 декабря 2019г. №50, протокола и заключения публичных слушаний от 15.01.2020г., п о с т а н о в л я ю:

Утвердить проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 21:21:102003:30 расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 1А. согласно приложению № 1 и №2. Утвердить проект межевания земельного участка с кадастровым номером 21:21:102003:30 расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Хыркасы, ул. Ресторанная, д. 1А. согласно приложению № 1 и №2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Вурман-Сюктерского сельского поселения А.В. Савин

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Поздравление

«Тăван Ен» хаçат редакцийĕ туслă тата тăрăшуллă командăна пĕрлештерсе тăрать. Журналистсен шанчăклă пулăшуçисем тата тылĕ – штатра тăман корреспондентсем.

Николай Васильевич Смирнов, Вячеслав Георгиевич Семенов, Владислав Алексеевич Платонов, Леонид Павлович Павлов, Валентин Степанович Синельников çак уйăхра çуралнă кунĕсене паллă тăваççĕ. Редакцин яваплă секретарĕ пулса нумай çул ĕçленĕ Павел Васильевич Семеновăн та январьте менельник. Хамăрăн тусăмăрсене çуралнă кунĕсемпе, Раççей тата чăваш Пичечĕсен кунĕпе ӑшшӑн саламлатпӑр. Юман пек ҫирӗп сывлӑх, пархатарлӑ кун-ҫул, ҫӑлкуҫ пек тапса тӑракан вӑй-хал, пысӑк хавхалану сунатпӑр.

19-779

Соболезнования

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики выражает искреннее соболезнование Швецовой Луизе Леонидовне, медицинской сестре палатной хирургического отделения в связи с трагической смертью сына.

19-775

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики выражает искреннее сочувствие и глубокое соболезнование Иванову Виктору

Алексеевичу, заведующему хирургическим отделением-врачу-хирургу в связи с безвременной кончиной жены Григорьевой Надежды Викторовны.

19-776

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики выражает искреннее соболезнование Масловой Алевтине Владимировне, санитарке

хирургического отделения в связи со смертью брата.

19-777

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики выражает искреннее сочувствие и глубокое соболезнование Барабаш Алевтине Валерьевне, медицинской сестре стоматологического отделения по случаю смерти сына.

19-778

Администрация Чебоксарского района выражает глубокое

соболезнование Заместителю главы администрации Чебоксарского района-начальнику управления общественной инфраструктуры Иванову Алексею Викторовичу и начальнику юридического отдела администрации Чебоксарского района Ивановой Ольге Викторовне в связи с кончиной их матери Ивановой Надежды Викторовны

19-782

Администрация Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района и Собрание депутатов Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района выражает искреннее соболезнование Иванову Алексею Викторовичу, заместителю главы администрации

Чебоксарского района- начальнику управления общественной инфраструктуры и Ивановой Ольге Викторовне, начальнику юридического отдела администрацииЧебоксарского района с невосполнимой утратой – кончиной матери Ивановой Надежды

Викторовны.

19-781