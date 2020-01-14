Маршрут №100 курсирует между Чебоксарами и Новочебоксарском

14 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Движение маршрута №100 между Чебоксарами и Новочебоксарском было отложено из-за поступивших предложений от жителей города-спутника о его доработке. Планируется, что он будет продлен и будет заезжать на улицу Винокурова и 10-й Пятилетки. Об этом на планерке в Доме правительства Чувашии сообщила глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова.

Данное решение вызвало критику Главы Чувашии Михаила Игнатьева, который возмутился нарушением обещания о дате запуска 13 января. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

После критики главы региона сегодня троллейбус вышел на маршрут. Фото курсирующего троллейбуса  публикуют пользователи социальных сетей.

14.01.2020

www.tavanen.ru

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