Движение маршрута №100 между Чебоксарами и Новочебоксарском было отложено из-за поступивших предложений от жителей города-спутника о его доработке. Планируется, что он будет продлен и будет заезжать на улицу Винокурова и 10-й Пятилетки. Об этом на планерке в Доме правительства Чувашии сообщила глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова.

Данное решение вызвало критику Главы Чувашии Михаила Игнатьева, который возмутился нарушением обещания о дате запуска 13 января. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

После критики главы региона сегодня троллейбус вышел на маршрут. Фото курсирующего троллейбуса публикуют пользователи социальных сетей.

14.01.2020

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