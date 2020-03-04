Музей «Бичурин и современность» п. Кугеси опубликовал план мероприятий на март.

Сегодня здесь проходит встреча с уроженцами Чебоксарского района и открывается передвижная выставка «Успех дела — в людях. Посвящается целинникам Чувашии» из фондов Чувашского национального музея.

В марте также пройдет встреча под названием «Женщина – родина, женщина — мать» — встреча с труженицами тыла.

10-14 марта в музее запланированы показы в рамках XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера».

17 марта откроется выставка «Юмор в чувашской литературе» к 95-летию со дня выхода в свет первого номера журнала «Капкăн», 19 марта — фотодокументальная выставка «Не померкнет летопись Победы» об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах Чебоксарского района.

30 марта пройдет литературно-поэтический вечер «Поэт-фронтовик» к 95-летию заслуженного работника культуры, поэта, переводчика (д. Б. Янгильдино) Георгия Орлова (годы жизни — 1925-2007).

4.03.2020

www.tavanen.ru