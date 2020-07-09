К такому выводу пришла Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru. Основанием стал собранный на портале массив данных о работодателях, представляющих малый и средний бизнес в Чувашии. В пресс-релизе организации сказано, что большинство из них на фоне пандемии коронавируса снизили активность на рынке труда республики, однако уже в мае ситуация стала улучшаться.

Нерабочий апрель 2020 года для малого и среднего бизнеса Чувашии обернулся самыми низкими показателями: количество вакансий составило порядка семьсот предложений. Для сравнения, в марте этого года было размещено 1 049 вакансий.

По данным Службы исследований Хедхантера в мае ситуация начала улучшаться. В этом месяце представители малого и среднего бизнеса республики опубликовали чуть больше тысячи вакансий, а число нанимающих работодателей увеличилось по сравнению с апрелем на 27%. В июне количество вакансий от малого и среднего бизнеса в Чувашии превысило мартовские показатели – опубликовано 1 349 вакансий.

«Мы понимаем, что ресурсы у малого и среднего бизнеса сейчас ограничены, поэтому в целях помощи бизнесу и для поддержки восстановительного тренда на рынке труда hh.ru даёт возможность найти специалистов без затрат каждой новой компании из сферы МСБ», — комментирует динамику рынка поиска работы и сотрудников руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Так, каждой новой компании из сферы МСБ со всей России, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru до 31 июля 2020 года, предоставляется бесплатно вакансия «Стандарт плюс». При этом, вакансия будет доступна в течение года с момента начисления, и ее можно опубликовать в любой момент, когда наступит потребность в найме сотрудников. Бесплатная вакансия размещается на срок 30 дней и автоматически поднимается в поиске каждые три дня.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию часть компаний продолжали набор специалистов. Так, чаще всего этой весной сотрудников искали малые и средние предприятия из ИТ-отрасли, строительной сферы и розничной торговли. А самыми востребованными специалистами для представителей МСБ стали менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты», — добавляет Александра Севостьянова.