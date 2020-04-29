График доставки для тех, кто получает пенсию через Почту России, скорректирован с учетом режима работы отделений почтовой связи.

ПФР досрочно профинансирует пенсии и другие выплаты за праздничные и выходные дни мая. Доставка денег начнется 4 мая и будет проходить по следующему графику: 4-5 мая – за 5 мая, 6 мая – за 6 и 7 мая, 7 мая – за 8 и 9 мая, 8 мая – за 10 мая, с 11 мая 2020 года – в обычном режиме.

В Сбербанк пенсии с датой доставки с 5 по 7 мая будут перечислены 30 апреля.

«Дальнейшее финансирование через кредитные организации республики будет осуществляться по установленному графику», – прокомментировали в региональном отделении ПФР.

29.04.2020

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