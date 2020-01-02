Лучшим работником муниципального музея признана Ирина Удалова

2 января, 2020 - Новости - нет комментариев

Подведены итоги конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников на 2020 год.

Для участия в конкурсе администрациями районов представлено 73 заявки, из них 36 заявок от муниципальных учреждений культуры, 37 заявок от работников муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщает Минкультуры Чувашии.

Среди победителей конкурса есть и представители Чебоксарского района.  «Лучшим работником муниципального музея» признана  директор бюджетного учреждения культуры Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность» Ирина Удалова.

В номинации «Лучшая сельская библиотека» названа Чиршкасинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики.

2.01.2020

www.tavanen.ru

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