Для участия в конкурсе администрациями районов представлено 73 заявки, из них 36 заявок от муниципальных учреждений культуры, 37 заявок от работников муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщает Минкультуры Чувашии.

Среди победителей конкурса есть и представители Чебоксарского района. «Лучшим работником муниципального музея» признана директор бюджетного учреждения культуры Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность» Ирина Удалова.

В номинации «Лучшая сельская библиотека» названа Чиршкасинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики.

2.01.2020

www.tavanen.ru