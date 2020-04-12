Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская разъяснила порядок выполнения постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания. Она сказала, что подобные постановления касаются тех, кто непосредственно контактировал с заболевшими коронавирусом. Подъезды домов, в которых они проживают, закрываться не будут. Все остальные должны соблюдать указ врио главы Чувашии Олега Николаева об ограничениях в перемещении: разрешается поход в магазин за продуктами, выгул собак, поездка на работу и обратно, вывоз мусора.

По состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением находятся 595 контактных с больными, а также 300 человек, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

9-10 апреля контактировавшим с больными вынесено более 100 постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

12.04.2020

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