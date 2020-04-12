Луговская разъяснила, кому выносят постановление об изоляции

12 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская разъяснила порядок выполнения постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания. Она сказала,  что подобные постановления  касаются тех, кто непосредственно контактировал с заболевшими коронавирусом.  Подъезды домов,  в которых они проживают,  закрываться не будут.   Все остальные должны соблюдать указ врио главы Чувашии Олега Николаева об ограничениях в перемещении: разрешается поход в магазин за продуктами,  выгул собак,  поездка на работу и обратно, вывоз мусора.

По состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением находятся 595 контактных с больными, а также 300 человек, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

9-10 апреля контактировавшим с больными вынесено более 100 постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

12.04.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости