В центре Чебоксар на территории Чебоксарского залива и Красной площади в течение почти двух лет будут строить ливневую канализацию, сообщает RosTender.info.

Строительство ливневки является частью работ, запланированных в рамках реконструкции залива и Красной площади по проекту «Чувашия — сердце Волги». Стоимость строительства канализации оценивается в 217 млн рублей. Управление ЖКХ и благоустройства города объявило тендер по выбору подрядчика. Заявки от участников принимают до 15 апреля, в этот же день выберут победителя. Как ожидается, работы на Красной площади и на территории, примыкающей к заливу, будут вестись до начала ноября 2021 года.

«Чувашия – сердце Волги» является приоритетным инвестиционным проектом республики. Он включен в укрупненный инвестиционный проект Ростуризма «Волжский путь». Направление «Волжский путь» – это федеральный круизный туристический маршрут по Волге, начальной и конечной точкой в котором станут Чебоксары. Круиз объединит 7 регионов страны и привлечет около 10 миллионов туристов в год.

6.04.2020

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