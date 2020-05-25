Об этом стало известно 25 мая на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев.

«Все ведомства, которые задействованы в организации детского отдыха, прошу незамедлительно эту работу организовать и соответствующим образом наладить», – сказал он.

Решение принято по итогам прошедшего совещания с Президентом России в сфере образования. На нём Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендовали начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля при условии «благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки» в регионах.

В ходе обсуждения данного вопроса министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов заметил, что особое внимание будет уделяться медицинскому обеспечению детских лагерей: наличию медикаментов, средств индивидуальной защиты, а также готовности специальных помещений для возможной изоляции пациентов.

«Мы прекрасно понимаем, что к 1 июля коронавирус никуда не денется. Даже если снизится количество болеющих этой инфекцией, особый режим подготовки детских лагерей в плане медицинского обеспечения должен быть соблюден», – заметил руководитель ведомства.

«Подготовку надо проводить тщательно, поэтому в случае необходимости скорректируйте и финансовую составляющую, – согласился врио Главы Чувашии. – Мы должны исходить из того, что здоровье и благополучие наших детей во много крат важнее, тем более, если мы собираемся отправить их на отдых».

25.05.2020

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