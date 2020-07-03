Такую возможность обсудили сегодня в ходе очередного заседания члены оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. По мнению министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова необходимо возобновить работу республиканского санатория «Лесная сказка», который будет оказывать услуги по реабилитации маленьких пациентов.

«Считаю, что санаторий может принять детей, которые нуждаются в третьем этапе реабилитации, т. е. в санаторно-курортном лечении, на смену в 21 день», — отметил Владимир Степанов.

«Лесная сказка» – медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. Это детский санаторий, где работают опытные медицинские работники. Я считаю, что можно принять решение, и открыть санаторий для детей, которые нуждаются в реабилитации, после устранения некоторых недочетов и шероховатостей», — в свою очередь поддержала руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Планируется, что первых пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в санатории «Лесная сказка» примут 15 июля, после проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Напомним, что ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев лично проинспектировал готовность учреждения принять детей.