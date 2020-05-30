На залив в Чебоксарах выпустили 21 лебедя. Зимой они жили в зоопарке «Ковчег».

Чтобы птицы были живы и здоровы, им летом нужны не клетки, а клетчатка — очень важно соблюдать правильный рацион и даже — не кормить с руки ради красивых кадров в соцсетях.

— Мы подкармливаем лебедей традиционно теми кормами, к которым они привыкли здесь. Но горожане пытаются внести свою лепту и не всегда организуют правильное кормление, то есть многие кормят батоном или тем, что осталось из дома. Не рекомендую кормить хлебо-булочными изделиями. Из рекомендаций заводчиков, у которым мы покупали этих лебедей, он вообще рекомендовал смешивать овес или пшеницу с мелко нарезанной капустой. Клетчатка в капусте она полезна для пищеварения лебедей. Попробуйте принести мелко нарезанную капусту. Ну а любой корм нужно насыпать именно на воду, потому что лебедь должен смачивать ее. И вы видите, как водоплавающие птицы, утки в том числе, достают что-то из воды, не только рачков. Если есть желание помочь лебедям с пищеварением — приносите клетчатку, — рассказал ГТРК «Чувашия» директор Чебоксарского детского парка имени космонавта А.Г. Николаева Георгий Богуславский.

30.05.2020

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