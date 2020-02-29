Сегодня в Чувашском академическом драматическом театре им. К.В.Иванова состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Женщина-лидер», который ежегодно к Международному женскому Дню проводит общественная организация «Союз женщин Чувашии». Награды вручали председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин и председатель Союза женщин Чувашии Алевтина Федорова.

Чебоксарский район представляла директор ООО «Ишакский базар» Лариса Куприянова. Она заняла третье место в номинации «Женщина — лучший руководитель года».

Лариса Куприянова с супругом воспитывает троих детей: 13-летнюю Диану, 8-летнего Николая и 4-летнюю Милану.

Дети не отстают от мамы. Старшая дочь Диану принимала участие в конкурсе «Мини-мисс Чувашии», а сын Николай занял третье место на всероссийском турнире по каратэ среди соперников в возрасте 8-9 лет.

Лариса Ивановна поздравила всех жительниц Чебоксарского района с наступающим Международным женским днём и пожелала женского счастья.

Добавим, что Лариса Куприянова является руководителем Ишакского базара с 2012 года. На Ишакском рынке есть торговый павильон на 60 торговых мест, условия для торговли социально-значимым товаром. Здесь установлена собственная трансформаторная подстанция, открыты строительный двор, магазин стройхозтоваров, лаборатория по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В 2015-2017 годах Ишакский базар признавался «Лучшей ярмаркой» в рамках районного конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка».

29.02.2020

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