На трассах горнолыжного курорта «Красная Поляна» в Сочи разыграны финальные награды чемпионата России по фристайлу в олимпийских дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр.

В женской части соревнования победный дубль сделала представительница Чувашии – участница зимних Олимпийских игр – 2018 Лана Прусакова. Нашей землячке не было равных в обеих дисциплинах. Таким образом, 19-летняя новочебоксарка стала шестикратной чемпионкой России.

Чемпионом России в дисциплине биг-эйр стал ещё один представитель нашей республики Дмитрий Мулендеев. В соревнованиях по слоуп-стайлу Дмитрий завершил своё выступление на восьмом месте турнирной таблицы.

Напомним, месяц назад ребята вернулись с победой с этапа Кубка Европы по фристайлу. На континентальных соревнованиях, проходивших на польском горнолыжном курорте Котельница, они оба показали лучший результат в дисциплине биг-эйр.

16.03.2020

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