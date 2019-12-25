Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков сообщил, что будут приложены все усилия, чтобы дольщики строительной компании «Лидер» не остались без жилья.

Сити-менеджер пояснил, что администрацией намерена иницировать процедуру банкротства компании, чтобы мобилизовать все имеющиеся у нее ресурсы, в том числе позволит снизить задолженность компании за аренду земельных участков перед администрацией города. 24 декабря информация о намерении администрпации была опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Сити-менеджер сообщил, что недавно встречался с собственником строительной компании, который заверил, что намерен достраивать дома. Один дом планирует сдать в январе, два — в течение первого квартала, остальные — до конца второго года.

Ладыков также сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию не менее 420 тыс.кв.м. жилья, что на 5% больше, чем в прошлом году.

25.12.2019

www.tavanen.ru