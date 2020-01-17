В рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным 2020 годом памяти и славы культурные учреждения Чебоксарского района объявили о старте конкурсов.

Музей «Бичурин и современность» п. Кугеси проведет три конкурса.

В конкурсе плакатов «Помним! Чтим! Гордимся победителями!» и конкурсе презентаций «Мой дед – победитель» могут принять участие дети от 10 до 17 лет.

Конкурс плакатов «Помним! Чтим! Гордимся победителями!» проводится в трех номинациях: живопись; графика; аппликация.

Конкурсы проводятся с 15 января по 20 апреля 2020 года. По итогам конкурсов будут определены три призовых места по двум возрастным категориям: от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

Из лучших работ конкурса плакатов, определенных членами жюри — кандидатом педагогических наук, председателем Союза чувашских художников (ЧРОО «СЧХ») Соловьевой Н.Н. и заслуженным художником Чувашской Республики Пупиным П.С. во главе с председателем, народным художником Чувашской Республики Матросовым Ю.П., будет оформлена выставка в фойе музея «Бичурин и современность», которая откроется 5 мая 2020 года.

Церемония награждения победителей обоих конкурсов будет проведена на мероприятии музея «Бичурин и современность» Ночь музеев — 18 мая в 16.00 часов.

Победители конкурса награждаются почетными грамотами БУК Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность». Участники получат сертификаты в электронном виде.

Для фотолюбителей, фотоклубов, фотостудий и других творческих объединений, в том числе детских, а также индивидуальных фотографов любителей и профессионалов музей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводит фотоконкурс «Страницы памяти». Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с 10 января по 1 апреля 2020 года. С тематикой конкурса можно ознакомиться в положении.

Центральная библиотека п. Кугеси сегодня проводит районный конкурс чтецов «Слагая строки о войне», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 13 часов.

17.01.2020

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