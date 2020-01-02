Юбилей года

19 февраля в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования библиотек Чебоксарского района. В этом году вековой юбилей отмечают Центральная библиотека п.Кугеси, Абашевская, Байсубаковская, Икковская, Чиршкасинская, Сятра-Маргинская, Шоркинская, Сарабакасинская, Синьяльская, Шинерпосинская и Янгильдинская библиотеки. Перед началом торжественного мероприятия в фойе на интерактивных площадках, поражающих воображение, гости праздника могли ознакомиться с деятельностью библиотек.

Центральная библиотека п. Кугеси подготовила и выпустила новое издание «Центральная библиотека: путь длиною 100 лет». Из нового издания читатель узнает о становлении и развитии библиотеки, ее достижениях, о том, как библиотека работает сегодня. Фотографии, представленные в издании, помогают проследить историю библиотеки и увидеть, что современная библиотека — это не только читатели, книги и мероприятия. Это еще и акции, проекты, электронный каталог, мультимедийные издания, обучение компьютерной грамотности .

Справочно

Централизованная библиотечная система района объединяет 39 общедоступных библиотек – 38 сельских и Центральную библиотеку. Ежегодно 33 тысячи человек становятся пользователями библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. За год они посещают библиотеки более 400 тысяч раз, книговыдача библиотек района составляет около 750 тысяч изданий. На 01.01.2018 г. книжный фонд библиотек МБУ «ЦБС» составляет 380 901 экземпляп документов. Для людей с ограничениями здоровья по зрению в Центральной библиотеке имеются тифлокниги и аудиокниги. Веломобиль в Центральной библиотеке обслуживает на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов — всех тех, кто сам не может посетить библиотеку. В летнее время с помощью веломобиля обслуживанием охвачены и детские площадки п.Кугеси.

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Съемки года

В октябре в группе Первой национальной киностудии «Чувашфильм» в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы кадры фильма «Директор», съемки которого на протяжении прошлого месяца проходили в Карачуринской школе (Лапсарское сельское поселение Чебоксарского района Чувашии). Сообщается, что фильм выйдет в широкий прокат весной 2020 года. Режиссер фильма — Евгений Мельников, продюсер — Юрий Спиридонов. В главных ролях: Юрий Спиридонов, Диана Павлова, Мария Нефедова, Андрей Есипов, Дмитрий Беляев, Сергей Троегубов-Трапицын, Ольга Потапова, Христофор Пуховичков, Сергей Данилов. Содержание фильма: директор школы республиканского районного центра, ответственный и деятельный человек, стремится к полной реализации задуманного плана по улучшению образования в его школе и обеспечению ее всеми необходимыми для этого ресурсами. В один из дней в школу переводится девочка, в которой учитель математики обнаруживает уникальные математические способности. Все радуются и удивляются тому, что в школе появляется такая одаренная ученица, но никто не подозревает, что личная судьба этой девочки в ее семье складывается трагичным образом. Благополучие девочки теперь полностью зависит от того, как поступит директор школы в этой ситуации, и он полностью берет ответственность за ее судьбу в свои руки. В бекстейдже фильма сообщается, что одной из сюжетных линий станет безответная любовь завхоза школы к учительнице истории. Песню «Белая роза», которая звучит в фильм о фильме («Директор за кадром», смотрите ниже), исполняет Юрий Спиридонов. Она будет презентована в октябре 2019 года.

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Место традиционного бытования ткачества

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал распоряжение об установлении мест традиционного бытования народных художественных промыслов Чувашской Республики. Они устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О народных художественных промыслах», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2001 г. № 35 «О регистрации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства». Согласно документу, поселок Кугеси признан традиционным местом бытования ткачества, поскольку в Чебоксарском района происходило становление Фабрики художественных промыслов «Паха Тере».

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Лучший молодой культработник Чувашии года

В марте объявлены итоги республиканского конкурса профессионального мастерства молодых работников культурно-досуговой деятельности и народного творчества «Лучший молодой культработник 2019 года». Об этом сообщает Минкультуры Чувашии. Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап прошел в муниципальных образованиях, по результатам которого органы управления культуры муниципальных районов и городских округов направили заявки для участия в финале.

В номинации «Лучший молодой культработник» диплом I степени получил Ильнар Хисамов, руководитель народного ансамбля песни и танца «Мишар» Урмаевского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Комсомольского района, диплом II степени – Василиса Иванова, методист передвижного клубного учреждения МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры и архивного дела Шумерлинского района, диплом III степени – Ксения Федорова, балетмейстер народного ансамбля бального танца центрального Дома культуры МБУ «ЦКС» Чебоксарского района.

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Мастер-класс года

В феврале в рамках Года театра в России учащиеся 8 класса Кугесьской школы №1 в музее «Бичурин и современность» встретились с народным художником Чувашской Республики, заслуженным художником Республики Башкортостан Юрием Матросовым.

Юрий Петрович рассказал школьникам с помощью макетов, в чем заключается работа главного художника театра. Художник, как и режиссер, сначала читает пьесу, затем делает эскизы для костюмов, чертежи будущих декораций для сцены, продумывая все передвижения, для быстрой смены декораций. Он показал макеты спектаклей на различные темы: про афганцев — «Сутăн илнĕ чыс» («Цена чести»), сказки «Космический спецназ и волшебная сила», «Настенька».

Коллектив художников театра по чертежам главного художника воплощают в натуральную величину макеты декораций, задников-занавесей, изготавливая их из пожароопасных материалов. Удачный спектакль – это плод совместного, слаженного труда не только режиссера и артистов, но всех работников театра – костюмеров, швей, парикмахеров, бутафоров, художников по свету.

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Гранты года

В марте координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018 — 2019». Главная цель конкурса — поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей, заинтересованных в сохранении и укреплении культурно-нравственных традиций. Всего на конкурс поступило 1250 заявок из 77 регионов Российской Федерации, 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Социальный проект «Православное слово – особым детям» отдела по работе с детьми Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района стал одним из победителей конкурса. Размер гранта составил 109704 рубля. Проект рассчитан на читателей с ограниченными возможностями здоровья — детей и подростков, направлен на духовно-нравственное развитие особых детей путем ознакомления с православной культурой, традициями, литературой. В рамках проекта планируется проведение мероприятий православной тематики: громких чтений, бесед, обзоров книжных выставок, конкурса рисунков, экскурсий в храмы 2-го Благочинного округа Чувашской Епархии совместно со священнослужителями и педагогами. Результатом реализации проекта станет популяризация православной культуры. В прошлом году проект «Школа премудрости и благочестия «Есть Бог, есть мир» Централизованной библиотечной системы района стал победителем Международного открытого конкурса грантов «Православная инициатива–2018». Проект получил поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», размер гранта составил 87750 рублей. Проект Пихтулинской сельской библиотеки (Синьяльское сельское поселение) «Школа мудрости духовной «Я ЕСТЬ, ТЫ ЕСТЬ» получил поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» в рамках регионального конкурса «Православная инициатива на Чувашской земле». Размер гранта составил 58649 рублей.

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Флешмоб года

В апреле хореографический коллектив «Сияние» из Тренькасинской школы принял участие в Стамбуле (Турция) в XXIII Международном фестивале тюркских народов «Тюрк Дюньясы». Вчера в рамках фестиваля прошел по улицам столицы парад его участников, которые прибыли из разных стран. Коллектив из Чебоксарского района прошелся в национальных костюмах. Об этом сообщила руководитель творческого коллектива Ольга Хатина.

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Фильм года

Фильм «Наследие», съемки которого проходили в д. Малый Сундырь Чебоксарского района, в марте показан в двух столичных кинотеатрах «Сеспеле» и «Мир Люксор». Режиссер — Юрий Сергеев. Ранее его съемочная группа презентовала проект «История великого народа». Фильм был отмечен в номинации «Самый лучший сценарий » на Всечувашском кинофестиваля «АСАМ» — за сценарий к данному фильму. В фильме «Наследие» представлена история формирования чувашского языка. Съемки проходили в начале ноября прошлого года в д. Малый Сундырь Чебоксарского района, тогда в них приняли участие местные жители, среди которых староста Владислав Эльмень. Именно его фото помещено на обложку с рекламой фильма.

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Выступление года

25 мая ансамбль народной песни «Атай» Большекатрасьского Центрального сельского дома культуры принял участие в «Акатуе-2019», который состоялся на территории Всеволожского района, в музее-усадьбе Приютино Ленинградской области. Чувашскую делегацию на вокзале встретили участники фольклорного ансамбля «Юрату» с флагом Чувашии, хлебом с солью, с песнями под руководством председателя «Чувашского культурного общества Ленинградской области» Валериана Гаврилова. Творческий коллектив «Атай» под руководством заместителя председателя по культуре Чувашского национального конгресса Надежды Васильевой подготовил и показал землякам и гостям праздника театрализовано-хореографическую композицию «Отбивание холста». Артисты удивили всех своим высоким исполнительским мастерством, дружелюбием. Со сцены звучали чувашские народные песни, зрители подпевали и дружно выплясывали, водили вместе хоровод. Участники ансамбля познакомились и пообщались за круглым столом в Доме дружбы с интересными и почетными гостями праздника, сподвижниками чувашского культурного общества Ленинградской области. Среди них: член Совета старейшин Санкт-Петербурга и Ленинградской области, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук Антон Кириллович Салмин, руководитель Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко, директор музея-усадьбы Приютино Леонид Викторович Мазур и представители татарской, узбекской общественных организаций. Председатель «Чувашского культурного общества Ленинградской области» Валериан Гаврилов рассказал гостям из Чебоксарского района об исторических событиях и уроженцах Чувашии. Председатель ОО «Местная Чувашская национально-культурная автономия Невского района Санкт-Петербурга» Татьяна Шмелева и заместитель председателя чувашской молодежной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анна Молочникова с удовольствием показали артистам вечерний Санкт-Петербург, ознакомили с достопримечательностями города.

От имени всех участников ансамбля заведующая Большекатрасьским центральным сельским домом культуры Ирина Беспалова вручила великодушным хозяевам праздника чувашские сувенирные продукции и кондитерские изделия из Чувашии. С положительными и позитивными эмоциями ансамбль вернулся домой.

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Библиотека года

С началом летнего сезона возобновила работу передвижная велобиблиотека. 17 мая состоялся первый выезд бибилиотекарей на велосипеде. Жители поселка с большим интересом знакомились с велобиблиотекой, узнавали о возможностях веломобиля, времени и месте его работы. В ходе объезда были записаны первые читатели, выданы первые книги: приключения, детективы, детская литература. Жителям была представлена выездная книжная экспозиция «Театр и время», посвященная Году театра в России. Передвижная велобиблиотека не только выдает книги, но и дает возможность сделать предварительный заказ на необходимую литературу. Велобиблиотека обслуживатет на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам не может посетить библиотеку один раз в неделю по вторникам, а в детских площадках – каждый четверг с 14.00 до 17.00 ч. Напоминаем, велобиблиотека — это сезонный проект, курсирует веломобиль до наступления холодов. Впервые велобиблиотека была представлена читателям в 2018 году.

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Скульптор года

Скульптор из п. Кугеси Петр Пупин изготовил памятник герою СССР Алексею Логинову. Его установили в столице Чувашии у здания МВД. Высота памятника составляет три метра. Памятник представляет собой фигуру офицера в военной полевой форме, идущего в атаку с поднятой рукой по склону берега реки. В основание памятника залита бетонная площадка с отделкой из серо-синего гранита, символизирующего водную поверхность.Мини-копию скульптуры мастер передал в музей МВД.

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Победа года

27 августа 2019 года Департамент информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации объявил о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда». В этом году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2020 году. Как сообщает администрация Кшаушского сельского поселения, Кшаушская сельская библиотека Централизованной библиотечной системы Чебоксарского района Чувашии (место локации — в д. Курмыши) вошла в число победителей и получит 5 миллионов рублей, чтобы создать на библиотечной площадке современный информационный центр.

Федеральные средства в объеме 700 млн. рублей будут направлены на создание модельных муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания. Это позволит обновить фонды, отремонтировать здания, создать на библиотечных площадках современные информационные центры для подключения к интернету, работать с базами данных и подключаться к государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».

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Свадьба года

В июле народный фольклорный ансамбль «Шордан» (руководитель Надежда Михайлова) Кодеркасинского дома фольклора и фольклорный ансамбль «Таран Ен» (руководитель Валерий Васильев) Туруновского сельского клуба участвуют в съемках документального фильма «Любовь без границ» телеканала «Мир 24». Всего в съемках участвуют 25 человек. Они показывают обряд «Чувашская свадьба». Съемки проходили в д.Кодеркасы Атлашевского сельского поселения. В первый день съемок в Чебоксарах и в Чебоксарском районе проходили съемки встречи гостей из Москвы, подготовка к свадьбе в доме жениха, девичник (последние два события — в доме Надежды Михайловой). На второй день снимали чувашский свадебный обряд «Хождение за водой» невесты.

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Рекорд года

В Центре краеведения и туризма д. Малый Сундырь Чебоксарского района (этнокомплекс «Чемень карди») успешно прошел летний туристический сезон. С апреля по сентябрь 2019 года здесь побывали более 2000 туристов из Татарстана, Марий Эл, Самары и других регионов России. Им в специально построенном стилизованном зале показывали чувашскую свадьбу и потчевали чувашскими и русскими блюдами. Как рассказал председатель Союза чувашских краеведов, инициатор строительства этнокомплекса «Чемень карди» Сергей Сорокин, заведующая Анат-Кинярским сельским домом культуры Светлана Мартьянова и заведующая Шобашкаркасинским сельским клубом Любовь Иванова создали две творческие группы из жителей близлежащих деревень, которые, меняясь, показывали обрядовую свадьбу туристам по всем чувашским традициям каждый выходной на протяжении полугода. Все действо происходит на чувашском языке. «Традиции уходят, забываются… Не доживем ли мы до того, что скоро будут спрашивать, где чувашский народ? Если вспомнить былое, то раньше жених собирал большую процессию из нескольких повозок, чтобы похвастаться перед семьей невесты. Она в свою очередь спокойно ждала его дома. Как знакомились люди? На ярмарках, общественных мероприятиях, бывало, что родители договаривались, свахи определяли, кто на ком будет жениться. Родители определяли размер калыма, который дадут за дочь. Девочка с пяти лет шила, с 10 лет вышивала, к 15 годам у нее был готов свадебный наряд, сундук с приданым, где были повседневные и праздничные наряды, обрамленные вышивкой. Каждый узор имеет смысл — ее место жительства, ее семья, ее надежды на жизнь. Девушку наряжали во все лучшее, накрывали платком, она плакала. Тоже самое происходит и при туристах», — поведал Сергей Сорокин. Стоит отметить, что зал, в котором показывают чувашскую свадьбу стилизован чувашским орнаментом, столы сделаны с использованием колес для телег. Стену украшает большая панорама Болгар-Камского устья.

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Открытие года

В декабре в в с.Ишлеи состоялось открытие кинозала. Кинооборудование (кинопроект, усилители, звуковое и видеооборудование) поставило ООО «МТД Медиа», которое по результатам аукциона на сайте госзакупок предложило 4520439 вместо начальной цены контракта 4566100 руб.



Первые посетили кинозала смогли сегодня посмотреть фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».



Директор Госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации Андрей Абдюшов сообщил, что с 2015 года в республике открыто 17 кинозалов в рамках федеральной программы, 18-ый открыт 24 декабря в Урмарах. Причем кинозал в Ишлеях — второй, открытый не в районном центре. В кинозалах транслируются лишь российские фильмы.





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2.01.2020

www.tavanen.ru