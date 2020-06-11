Многие до сих пор считают, что машиностроитель – это суровый, могучий мужчина с огромной кувалдой в руке, с размаху бьющий ею по металлическому корпусу паровоза.

На самом деле сегодня машиностроитель – это инженер, который разбирается в новинках современной науки и техники. Именно таких специалистов выпускает машиностроительный факультет ЧувГУ им. И.Н. Ульянова. Здесь студенты учатся строить не просто машины, а устройства будущего. На факультете изучают компьютерные технологии, учатся программировать роботов и движущиеся объекты, проектируют и создают изделия в 3D-форматах, применяют в разработках геолокацию, техническое зрение и другие возможности. Для этого, совместно с российскими и зарубежными предприятиями, открыты лаборатории с современными установками мирового класса. В одной из лабораторий спроектирована, изготовлена и действует единственная в России промышленная установка для проведения процесса сварки трением с перемешиванием, исследуются новые возможности этой новаторской технологии. На факультете действуют настоящие цеха с металлорежущими, сварочными, литейными и прессовыми станками, точно такими же, как на крупных промышленных предприятиях. Студенты машфака оканчивают вуз уже готовыми опытными специалистами, и спрос на выпускников очень высокий.

Чему учат на факультете? Объясним на примере создания автомобиля. Придумывает машину Конструктор. Он решает, как машина будет работать, выглядеть, какими свойствами обладать, из каких компонентов состоять. На производстве машиной занят уже Технолог, который определяет, на каком оборудовании и режиме изготовить детали, как их собрать, отрегулировать. Решение требуется комплексное: машина должна быть изготовлена быстро и качественно, должна быть надежной и оптимальной по затратам на производство. Специальности технолога, конструктора, а также организатора механообрабатывающих, сборочных, литейных и металлургических производств можно получить на направлениях «Машиностроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» машиностроительного факультета ЧГУ.

За время производства машины могут появиться новые материалы и комплектующие. Нужно заранее уметь рассчитать ресурсы, проверить прочность конструкции, устойчивость, скорость и аэродинамические свойства. Этим занимаются студенты направления «Наземные транспорт­но-технологические комплексы». Направление создано совместно с МГТУ им. Н.Э. Бау­мана, на очное обучение студентов набирают впервые: здесь будут готовить разработчиков, а также специалистов сервисного обслуживания в области автомобильного, тракторного и другого транспортного машиностроения

Машина в будущем будет полностью автоматизирована. Решать этот вопрос научат студентов нового направления «Мехатроника и робототехника». Для машины это автопилот, в который встроен «искусственный интеллект»: GLONASS/GPS-навигаторы, датчики, системы распознавания и быстрой обработки сигналов, способность принимать технические и логистические решения. Такую систему автоматизации и роботизации можно применять и для промышленного оборудования.

Недавно в ЗАО «Сеспель» молодые выпускники машфака спроектировали робототехнический комплекс для проведения сварки внутри изготавливаемых цистерн. Очень трудную и вредную для людей работу теперь выполняет изготовленный на предприятии робототехнический комплекс. Студенческая команда факультета по направлению «Теория механизмов и машин» 20 лет занимает первые или призовые места в российских олимпиадах и высокие места в международных – это говорит о хорошем уровне подготовки преподавателей вуза. Помимо учебы студенты принимают активное участие в общественной, культурной, спортивной жизни факультета и университета.

Все, что существует в нашем материальном мире, начиная от простого гвоздя до космического корабля, вначале спроектировано и только потом изготовлено. Кто это сделал? Инженеры и работники машиностроительных предприятий. И с каждым годом спрос на таких специалистов и уровень предлагаемой зарплаты будут неуклонно расти.

Выбор каждый делает сам, но если взвесить все факты, то оптимальный вариант для получения интересной и перспективной профессии в области машиностроения есть, и это – машиностроительный факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Все подробности о вузе и факультете можно узнать по телефонам приемной комиссии +7 (8352) 45-23-39, 45-82-81, «горячей линии» 8-800-550-79-88, на сайте вуза или в официальной группе ЧГУ vk.com/chuvsu.

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