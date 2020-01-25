Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует морозы в ночь на вторник.
26 января временами возможен снег, местами — метель. Ветер северо- западный порывы 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -3…-8°. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица.
27 января также возможен небольшой снег,метель, ветер северо-западной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днём -3…-8°, к вечеру понижение т-ры до -13.На дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица.
28 января без осадков, ветер ночью северный с переходом на юго-восточный 7 -12 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20°, днём -11..-.16. На дорогах местами накат, гололедица.
25.01.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: