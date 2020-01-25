Крепкий мороз ожидается в Чувпшии в ночь на вторник

25 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует морозы в ночь на вторник.

26 января временами возможен снег, местами — метель. Ветер северо- западный  порывы   8-13  м/с. Температура воздуха ночью  -3…-8°, днем -3…-8°. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица.

27 января также возможен небольшой снег,метель, ветер северо-западной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днём -3…-8°, к вечеру понижение т-ры до -13.На дорогах местами  снежные заносы, накат, гололедица.

28 января без осадков, ветер ночью северный с переходом на юго-восточный  7 -12 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20°,  днём -11..-.16. На дорогах местами    накат, гололедица.

25.01.2020

www.tavanen.ru

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