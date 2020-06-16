Красную площадь в Чебоксарах откроют ко Дню Республики

16 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Доступ на Красную  площадь в столице Чувашии  будет открыт со среды, но  работы по реконструкции Площади и  Залива в целом планируется завершить   к концу следующего года. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Масштабная реконструкция на Красной площади началась в июле 2019 года. Работы ведутся в рамках создания туристского кластера «Чувашия – сердце Волги» и вышли на завершающую стадию. На объекте сейчас одновременно задействовано более 150 человек. Контрольное совещание с выходом на строительную площадку —  возможность отследить, как идут процессы и как организованы работы с учетом поставленной задачи – открыть площадь 24 июня. 

Через год  здесь будут дополнительные аттракционы,  появится больше детских зон отдыха, планируется открытие музея под открытым небом.

 

 

 

16.06.2020

www.tavanen.ru

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