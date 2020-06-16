Доступ на Красную площадь в столице Чувашии будет открыт со среды, но работы по реконструкции Площади и Залива в целом планируется завершить к концу следующего года. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
Масштабная реконструкция на Красной площади началась в июле 2019 года. Работы ведутся в рамках создания туристского кластера «Чувашия – сердце Волги» и вышли на завершающую стадию. На объекте сейчас одновременно задействовано более 150 человек. Контрольное совещание с выходом на строительную площадку — возможность отследить, как идут процессы и как организованы работы с учетом поставленной задачи – открыть площадь 24 июня.
Через год здесь будут дополнительные аттракционы, появится больше детских зон отдыха, планируется открытие музея под открытым небом.
16.06.2020
www.tavanen.ru
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