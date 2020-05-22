В Чувашии составили рейтинг городов и районов по эффективности борьбы с коронавирусом. Результаты проведенного анализа на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, прошедшем 22 мая, представила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева.

Муниципальные образования разделили на три условные зоны – «зеленую» с самой благоприятной ситуацией, «желтую», где показатели не превышают среднереспубликанский порог, и «красную» с наиболее сложной обстановкой.

При составлении рейтинга учитывались степень распространения и темпы роста коронавирусной инфекции, количество мобильных групп и результаты их работы (количество проверенных объектов, разъяснительных бесед и составленных актов).

«В сравнении с прошлой неделей в «красной» зоне лидирующие позиции остались за Ядринским, Батыревским и Моргаушским районами. Хочу остановиться на Батыревском и Моргаушском районе. Они как стояли на прошлой неделе в красной зоне, так там и остались. Сегодня у них самый высокий темп роста, который продолжает расти», – сказала вице-премьер.

Наиболее низкая степень инфицированности населения COVID-19, по ее словам, отмечается в Козловском и Алатырском районах. А единственным районом, где не прибавилось ни одного заболевшего за неделю, стал Красноармейский. «У них система, как часы. Десять групп ежедневно, и техзадание меняется в зависимости от потребности недели», – заметила Алла Салаева.

Среди городов ею была положительно отмечена работа Новочебоксарска. «По Новочебоксарску на прошлой неделе ситуация была критичная по темпам роста. Количество мобильных групп там было увеличено с 14 до 37. И их работа действительно дает результат», – пояснила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии.

Алла Салаева ещё раз напомнила руководителям муниципалитетов об ответственности за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на вверенных территориях.

«Там, где со стороны глав администраций идет в ручном режиме управление мобильными группами, соответственно и снижается темп, или как минимум он не повышается», – подытожила вице-премьер.

Она также отметила, что после 12 мая изменился формат работы сотрудников полиции в составе мобильных групп. Если до этого основной акцент делался на пеших патрулях, то сегодня первоочередным стал контроль за людьми, находящимися на самоизоляции.

22.05.2020

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