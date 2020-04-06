В связи с положительным анализом на covid-19 у одной из пациенток терапевтического отделения Урмарской центральной районной больницы, корпуса №1 и 2 решено перевести в работу обсерватора. Это отдельно стоящие здания, не связанные с основным корпусом.

Круглосуточно пребывают в обсерваторе лица «первого» контакта – 20 работников медорганизации и 26 пациентов. Взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию также у всех сотрудников и пациентов других стационаров Урмарской ЦРБ. На карантин на дому отправлено 12 медиков. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Специалисты других отделений медицинской организации продолжают свою работу в штатном режиме.

6.04.2020

www.tavanen.ru