Управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщает подробности выявления первого случая коронавируса в регионе.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что житель г. Чебоксары прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву, чтобы далее отправиться домой.

Зная об эпидемиологической ситуации и действующих рисках, возникающих при посещении стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, гражданин был готов к самоизоляции и медицинскому наблюдению сроком на 14 дней.

Через своих родственников он передал необходимые данные о себе на горячую линию для жителей республики, возвратившихся из стран, в которых были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По возвращении в г. Чебоксары гражданин связался с медицинской организацией, специалистами которой были отобраны необходимые пробы для лабораторных исследований и организовано медицинское наблюдение.

По результатам лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» был получен сомнительный результат на коронавирус, в результате чего гражданин был госпитализирован в инфекционное отделение. Материал был направлен для углубленного изучения в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (г. Новосибирск), где был получен положительный результат и подтвержден в установленном порядке.

Определен круг лиц, с которыми гражданин контактировал, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

Благодаря тому, что алгоритм реагирования на эпидемиологические угрозы в Чувашской Республике был отработан заранее, удалось своевременно принять все необходимые меры и провести весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

19.03.2020

www.tavanen.ru