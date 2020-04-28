Как сообщил глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин, в сельском поселении выявили два случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших живет в Кодеркасах. У него взят повторный анализ на коронавирус, поскольку первый тест подтвердил наличие вируса в организме. Он находится дома на самоизоляции. Второй заболевший коронавирусом прописан в деревне Нижний Магазь, но живет в Новочебоксарске уже более 7 лет, поскольку его дом не пригоден для проживания. На данный момент он госпитализирован в больницу.

28.04.2020

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