О том, что коронавирус в Чувашии отступает и прогнозируется спад заболеваемости, рассказал министр здравоохранения республики Владимир Степанов. Брифинг для журналистов состоялся 16 июня в Министерстве здравоохранения Чувашской республики.

В первую очередь всех волновал вопрос, когда регион сможет перейти на первый этап снятия ограничений, связанных с COVID-19. Руководитель ведомства обозначил, что из трех ключевых показателей, необходимых для выхода на первый этап снятия ограничений, результат достигнут по двум позициям.

Первый показатель – это коэффициент распространения инфекции, который в течение нескольких дней остается на нужном уровне – менее единицы при нормативе до единицы.

Второй показатель – это количество тестирования на 100 тыс. населения, тоже остается в республике на высоком уровне. Кроме того, спикер отметил, что Чувашия по этому показателю является одним из лучших регионов в России.

И третий показатель – процент свободного коечного фонда.

Напомним, на заседании оперативного штаба врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил ускорить процесс проведения тестирований на COVID-19, чтобы вовремя выписывать выздоровевших пациентов.

В настоящее время объем запланированных тестирований выполняется своевременно и результаты доводятся до медорганизаций, что позволяет ускорить принятие решения о выписке. Результатом проведенной работы является то, что только за вчерашний день домой выписано 170 выздоровевших пациентов.

Также был отмечен рост количества выздоровевших пациентов от общего числа инфицированных. На сегодня этот показатель превышает 50 %. Это указывает на то, что в ближайшее время станет возможным достичь третьего показателя и выйти на первый этап снятия ограничений.

«По нашим прогнозам, с этой недели должно пойти снижение заболеваемости», – добавил Владимир Степанов.

На брифинге также обсудили вопросы работы стационаров на дому, ковидных центров, оказания плановой и экстренной помощи нуждающимся пациентам, выплат медицинским работникам.