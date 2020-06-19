За время закрытого сменного режима работы учреждений социального обслуживания республики прошло 4 смены по две недели каждая. Коронавирусные выплаты соцработникам выплачены полностью за первые три из них. Об этом 19 июня на очередном заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Чувашии рассказала и.о. министра труда и социальной защиты Чувашии Лариса Арсентьева.

За работу четвертой смены коронавирусные выплаты соцработникам планируется осуществить в ближайшее время. «В настоящее время подготовлены документы на сумму 13,6 млн рублей», — добавила она. Стимулирующие выплаты социальным работника за работу в условиях повышенной нагрузки идут как из республиканского, так и федерального бюджетов.

И.о. министра труда напомнила, что в 31 стационарной организации соцобслуживания, подведомственных Минтруду Чувашии, закрытый режим сменной режим работы введен с 20 апреля 2020 года и до особого распоряжения. Работники круглосуточно «не менее двух недель находятся вместе с теми, за кем они присматривают и ухаживают». На сегодня это 443 сотрудника по всей республике, которые уже частично приступили к пятой смене.

Также Лариса Арсентьева отметила, что перед выходом на работу в смену все сотрудники сдают пробы на ковид. К работе допускаются только те из них, тесты которых показали отрицательный результат. Усиление мер является необходимой превентивной мерой для сохранения здоровья пожилых граждан и инвалидов, детей, которые постоянно проживают социальных учреждениях.