В обсерватор на базе санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе помещены 19 человек, которые контактировали с пациенткой с COVID-19. Всего выявлены сотрудниками Роспотребназором, МВД по Чувашии 26 человек, ехавшие с ней в автобусе из Москвы. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Еще 7 человек первичного контакта госпитализированы. ⠀В обсерваторе пациенты проходят врачебный осмотр, термометрию и лабораторные исследования.

Добавим, что зараженная коронавирусом женщина, прибывшая из Москвы в Чувашию, стала фигуранткой уголовного дела за нарушение изоляции. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом министр внутренних дел по республике Виктор Шметков.



Второй в Чувашии случай коронавируса подтвердился 2 апреля у женщины, прибывшей в республику из Москвы. В столице, находясь на карантине, она сдала тест на инфекцию, но не дождалась его результатов и уехала в Чувашию. Результат на коронавирус оказался положительным.

Уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 236 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное.

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3.04.2020

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