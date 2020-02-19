19 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Чебоксарского района Чувашской Республики. Членами комиссии от Врио Главы Чувашии Олега Николаева назначены Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, заместитель начальника Управления внутренней политики администрации Главы Чувашии Евгений Маскин, заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии Константин Степанов, председатель Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Василий Харитонов. Комиссия состоит из 8 человек, 4 из которых: районные депутаты — Валерий Васильев и Сергей Романов, председатель Общественного совета района Ростислав Данилов, заведующий сектором кадровой работы отдела организационно-контрольной работы администрации района Людмила Григорьева. Председателем выбрана Альбина Егорова.

По итогам заседания комиссия приняла решение о проведении конкурса 11 марта 2020 года в 10 часов в зале заседаний администрации Чебоксарского района.

Прием документов на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: п. Кугеси, ул. Шоссейная, д.15, 2-ой этаж, кабинет №4, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов, кроме выходных дней. Их будут принимать с 20 февраля по 5 марта.

19.02.2020

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