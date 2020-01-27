По результатам голосования на портале «Открытый город» жители определили пять общественных пространств, которые будут благоустроены в текущем году в столице Чувашии. Сегодня на рабочей планерке в администрации столицы Чувашии заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов доложил: «В этом году мы объявим открытые аукционы на проведение строительно-монтажных работ по благоустройству сквера в районе ДК «Салют», Московской набережной, парка на площади Победы, сквера по проспекту М. Горького, лесного массива «Дубовая роща».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил: «Сегодня много жалоб и обращений от жителей районов, где не проводится благоустройство. Главам районов поручаю провести работу совместно с депутатами, ТОСами, председателями домовых комитетов. Призываем горожан через районные администрации до 15 февраля подавать заявки на дополнительное проектирование общественных территорий для благоустройства в последующие годы. Голосование будет проведено с 1 по 15 марта».

27.01.2020

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