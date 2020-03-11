Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору главы администрации муниципалитета под председательством спикера Госсовета Чувашии Альбины Егоровой.

На данный пост претендовали директор Центра занятости населения района Олег Александров, глава Чебоксарского района Николай Хорасев, бывший глава Акулевского сельского поселения Сергей Аверкиев, заместитель главы администрации района Валерий Михайлов.

Они прошли тестирование, затем рассказали свое видение программы развития муниципалитета, затем ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.

По итогам конкурсных испытаний отобраны кандидатуры Николая Хорасева и Валерия Михайлова. Утверждение одного из кандидатов на пост главы администрации района состоится на заседании Собрания депутатов Чебоксарского района.

Конкурс по выбору главы администрации Чебоксарского района

11.03.2020

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