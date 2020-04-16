Комплектование детских садов на следующий учебный год в Чебоксарах в период режима самоизоляции, комплектование на новый учебный год осуществляется дистанционно: с 15 до 25 апреля специалисты отдела учета формируют списки детей, которым будет предоставлено место в детском саду. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

При формировании списков учитываются следующие параметры: возраст ребенка; наличие внеочередного, первоочередного или преимущественного права на предоставление места в ДОУ (если таковое имеется);дата постановки на учет; территориальная закрепленность дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями; наличие мест в ДОУ.

С 25 апреля по 15 мая руководители детских садов получают списки будущих воспитанников и уведомляют родителей детей о предоставлении им места в ДОУ посредствам телефонного звонка.

Сканы документов, подтверждающие льготное основание для получения места в ДОУ (если таковое имеется), свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, родителям необходимо отправить на электронную почту ДОУ или другие мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и др.)

Дата поступления ребенка в ДОУ — с 01 июня до 1 сентября 2020 года.

Справочно: по вопросам комплектования необходимо обращаться в отдел учета детей с 8.00 до 17.00 ежедневно по телефону (с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв; суббота и воскресенье выходной):

Калининский район — 23-44-43

Ленинский район — 23-44-32

Московский район — 23-44-35

16.04.2020

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