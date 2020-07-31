Комментарий главного врача Республиканской клинической больницы Елены Барсуковой по Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы:



«В Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года уделено значительное внимание развитию нашей отрасли.

Одним из ключевых моментов программы являются инвестиционные вложения в здравоохранение. Мы с нетерпением ждем строительства новых корпусов в ведущих клиниках, массового технического переоснащения медорганизаций, развитие системы межрайонных медицинских центров, реабилитационных услуг, завершение модернизации первичного звена, развитие кадрового потенциала.

Ведь нельзя забывать о том, что сейчас определяющим ресурсом отрасли являются именно медицинские работники, для которых важно сохранить и обеспечить как социальную поддержку, так и юридическую защиту, а также предоставить все необходимые условия для оказания медицинской помощи, включая материально-техническое обеспечение. В этом вопросе ключевое значение имеет реализация национального проекта «Здравоохранение», направленного на снижение смертности населения, обеспечение доступности и качества лечения, обновление медицинских организаций современным оборудованием.

Так, в 2019 году в Республиканской клинической больнице началось обновление Регионального сосудистого центра в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». И на данный момент получены десятки единиц высококлассного оборудования. Однако его наиболее эффективное использование возможно только при наличии необходимых площадей. В данном вопросе поможет строительство нового лечебного корпуса. Это позволит оптимизировать и усовершенствовать логистику диагностических, лечебных и реабилитационных процессов, что непременно скажется на повышении качества оказания медицинской помощи».